RedFish debutta in Borsa con capitalizzazione di 29 milioni di euro

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali con orizzonte di lungo periodo , è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 28,7 milioni di euro (29,1 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe e la conversione del prestito obbligazionario convertibile), dopo averquasi 4,5 milioni di euro (4 milioni in aumento di capitale e 0,45 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di overallotment).Ildi collocamento è pari a 1,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,50 e 1,70 euro per azione).Assumendo l'integrale esercizio della greenshoe in aumento di capitale, il capitale è formato da 19.423.486, di cui 2.977.000 in aumento di capitale e 1.993.321 rivenienti da conversione del prestito obbligazionario convertibile. Sono presenti 4.970.321 "RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023 -2025" enon oggetto di ammissione alle negoziazioni.Ilè al 26,88% (escluse le azioni X) e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (28% assumendo l'integrale esercizio).L'ammissione è prevista nella giornata odierna, 28 giugno, mentre ilè fissato per venerdì 30 giugno. La quotazione è seguita dacome Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.