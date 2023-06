AATech ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 3 luglio

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di, società attiva in Italia come venture tech builder innovativo nel settore dei mercati fintech e della transizione energetica, sono statealle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Ilè fissato per ilAATech sbarca a Piazza Affari con unadi circa 4,74 milioni di euro, dopo aver1,60 milioni di euro. Ildi collocamento è pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,20 euro per azione).Borsa Italiana ha comunicato che il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione diCome già emerso , oltre alle 4.736.500 azioni ordinarie e ai 2.040.500 warrant, sono presenti 1.344.000(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Alessandro Andreozzi (presidente e AD) convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Ilsi attesta al 43,08% (escluse le azioni a voto plurimo), di cui 33,79% riveniente dall'aumento di capitale sottoscritto nell'ambito dell'offerta e 9,29% a seguito della cessione delle azioni ordinarie da parte di Alessandro Andreozzi nell'ambito della conversione di alcuni contratti di finanziamento convertibili stipulati con alcuni investitori.