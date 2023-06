DeA Capital Alternative Funds SGR acquista quota di minoranza di Legami

(Teleborsa) -, fondo di investimento alternativo con focus su processi di trasformazione di aziende italiane gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (gruppo DeA Capital) ha, azienda bergamasca nota per le agende e per i colorati oggetti di cartoleria, con l'obiettivo di supportarne la trasformazione e il processo di sviluppo.Legami, con sede ad Azzano S. Paolo (BG), è una società fondata nel 2003 ein qualità di CEO e Direttore Creativo, attiva nel settore della cartoleria high-end e articoli da regalo. Ilal 31 marzo 2023 si attesta ae mostra una crescita di oltre il 50% ogni anno. Commercializza i propri prodotti attraverso i canali wholesale (con oltre 10.000 punti vendita di terzi ed importanti clienti nel settore dell'editoria), retail (con) e online. È presente in oltre 70 paesi ed impiega circa 300 dipendenti.Flexible Capital, guidato da Vincenzo Manganelli e Federico Giribaldi, ha acquistato il, attualmente detenute daiAlto Partners e Rancilio Cube. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo."Questo ingresso è strategico per sostenere l'importante progetto di crescita e diversificazione di Legami nel mondo. Siamo sicuri sarà il", ha commentato Alberto Fassi, che lo scorso anno aveva affermato di stare considerando anche una quotazione su Euronext Growth Milan.