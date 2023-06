USA, vendite di case in corso calano del 2,7% a maggio

(Teleborsa) -, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.Nel mese di maggio 2023, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è, portandosi a quota 76,5 punti dai 78,6 di aprile (quando c'era stato un calo dello 0,4%).Il dato si confronta con la crescita dello 0,2% attesa dagli"Nonostante la lentezza delle firme dei contratti in attesa, ilcon circa tre offerte per ogni annuncio - ha affermato Lawrence Yun, capo economista di NAR - La mancanza di inventario di alloggi continua a impedire la piena realizzazione della domanda di alloggi".