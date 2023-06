Applus Services, offerta da 1,23 miliardi di euro da Apollo

Apollo Global Management

Applus Services

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha annunciato l'intenzione di promuovere un'sulla totalità delle azioni di, società spagnola che fornisce servizi di ispezione, test e garanzia della qualità.Apollo ha comunicato all'autorità di regolamentazione del mercato azionario spagnolo di aver offerto, un premio dell'1,9% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì di 9,32 euro, per una valutazione totale di 1,23 miliardi di euro.Spicca il volo, che si attesta a 9,83 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 9,91 e successiva a quota 10,06. Supporto a 9,77.