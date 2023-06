Banca Popolare di Lajatico, Barbara Ciabatti nuovo Direttore Generale

(Teleborsa) - Cambio al vertice per la, istituto di riferimento della provincia di Pisa, che da tempo stava lavorando a un progetto di ricambio generazionale. L'amministratore delegato, dopo 45 anni di permanenza in azienda, dei quali 23 come capo dell'esecutivo (prima come DG, poi come AD) termina oggi il proprio incarico, rimanendo membro del consiglio di amministrazione. Con decorrenza dal 1° luglio 2023,assume l'incarico di Direttore Generale.Questa scelta "risponde alla volontà di assicurare continuità favorendo al contempo la, con l'obiettivo di proseguire nell'ambito del percorso di sviluppo e affermazione della banca", si legge in una nota.Ciabatti è in Banca Popolare di Lajatico dal 1991; ha svoltoprevalentemente nel settore commerciale e nell'organizzazione e gestione delle reti territoriali. Da circa 3 anni, ha assunto progressive responsabilità nella gestione delle funzioni accentrate collaborando e sostenendo fattivamente l'attività dell'AD ed operando in qualità di vice direttore generale.