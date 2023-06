KKR migliora l'offerta per CIRCOR per vincere la sfida con Arcline

CIRCOR International

KKR

(Teleborsa) -, uno dei fornitori leader a livello mondiale di prodotti e servizi di controllo del flusso mission-critical per i mercati industriale e aerospaziale e della difesa, hacon fondi gestiti da, colosso USA del private equity, che intendono ora acquisire la società per, un aumento del 9,8% rispetto all'offerta di KKR di 51 dollari per azione il 26 giugno 2023 e un premio del 76,8% rispetto al prezzo delle azioni del 2 giugno, ultimo giorno prima delle notizie.In base ai termini dell'accordo modificato, oltre a ricevere 56 dollari per azione, gli azionisti CIRCOR riceveranno, un ulteriore corrispettivo in contanti da KKR se la transazione non si è conclusa entro il 31 ottobre 2023. L'importo complessivo massimo del "" sarebbe di, con l'importo effettivo maturato su base giornaliera proporzionale tra il 1° novembre 2023 e il 31 dicembre 2023.Il board di CIRCOR ha ricevuto l'offerta modificata da KKR il 29 giugno 2023, a seguito della ricezione di unadi acquisizioneda parte dida 57 dollari in contanti. Il board di CIRCOR ha concluso all'unanimità che la differenza di prezzo contemplata dalla proposta di Arcline è più che compensata dalla maggiore certezza dell'affare con KKR."Il consiglio di amministrazione ritiene all'unanimità che la proposta rivista e migliorata di KKR sia nel, fornisca la certezza di chiudere in tempi rapidi e avvantaggi in modo significativo i nostri dipendenti, clienti e altre parti interessate in tutto il mondo", ha dichiarato Helmuth Ludwig, presidente di CIRCOR.