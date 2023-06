Mercati europei positivi, FTSE MIB sui massimi da settembre 2008

ERG

(Teleborsa) -, dopo una serie di dati macro migliori delle attese e in particolare l' inflazione nell'eurozona scesa a giugno al 5,5% e la disoccupazione stabile al 6,5%. Anche i deludenti dati dei PMI cinesi sono stati mitigati dall'attesa di nuovi interventi espansivi da parte della People Bank of China. Ilha superato la soglia psicologica dei 28 mila punti, raggiungendo iTra leci sono(+3,84% in scia all' accordo di cessione della centrale termoelettrica di Priolo Gargallo, che la rende una società interamente dedicata alle energie rinnovabili),(+15% dopo aver sottoscritto una partnership strategica con la società RiskRecon di Mastercard) e(che ha chiuso piatta al debutto su Euronext Growth Milan).L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,64%), che raggiunge 71 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +161 punti base, con ilche si posiziona al 4,00%.buona performance per, che cresce dell'1,26%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,80%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,19%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.231 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.297 punti. Positivo il(+0,82%); come pure, in denaro il(+1,11%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,69%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,69%. In luce, con un ampio progresso del 3,40%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,98%.del FTSE MidCap,(+3,38%),(+2,90%),(+2,81%) e(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,20%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,00%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.