Nike, utile trimestrale in calo e outlook deludente

Nike

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di calzature e abbigliamento sportivo, ha registratopari a 12,8 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 maggio 2023), in aumento del 5% rispetto all'anno precedente e dell'8% su base valutaria neutrale. Ilè diminuito di 140 punti base al 43,6%. L'è stato di 1 miliardo di dollari, in calo del 28%, e l'utileè stato di 0,66 dollari, in calo del 27% rispetto all'anno precedente.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,67 dollari su ricavi per 12,6 miliardi di dollari.I ricavi per l'sono stati di 51,2 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto all'anno precedente (+16% su base valutaria neutrale). L'utile netto è stato di 5,1 miliardi di dollari, in calo del 16%, e l'utile per azione è stato di 3,23 dollari, in calo del 14% rispetto all'anno precedente."L'esercizio 2023 ha dimostrato la capacità del portafoglio Nike di alimentare una forte crescita, anno dopo anno - ha commentato il- Abbiamo concluso l'anno con una crescita dei ricavi mid-teens su base valutaria neutrale e un mercato sano, ponendo le basi per una".Nikeche la crescita dei ricavi nelsarà da piatta a un tasso low-single digit, rispetto all'aspettativa media degli analisti di un aumento del 5,8% (secondo dati Refinitiv).