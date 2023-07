Wall Street poco mossa in seduta breve. Focus su produttori di veicoli elettrici

Tesla

XPeng

Nio

Rivian

AstraZeneca

Moderna

AMC Entertainment

Citigroup

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, che. Oggi la borsa statunitense chiuderà infatti in anticipo, alle 13 ora di New York, mentre domani resterà chiusa. Nella giornata odierna gli investitori si trovano a valutare il PMI Manifatturiero di giugno, le spese per costruzioni di maggio e l'ISM manifatturiero di giugno, ma i dati più interessanti arriveranno nei prossimi giorni. In particolare, ildella dinamica occupazionale, in linea con le indicazioni recenti dei nuovi sussidi e con l'indebolimento delle posizioni aperte, delle dimissioni e con il rialzo dei licenziamenti. Inoltre, mercoledì saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed.Gli occhi degli investitori sono sul titolo, un giorno dopo che la società guidata daha comunicato che lehanno superato le stime di mercato sulla scia di sconti più elevati. Notizie positive sono arrivate anche da altri produttori di veicoli elettrici, come i cinesi(consegne in aumento del 27% rispetto al primo trimestre) e(+74% a giugno su base mensile)., che produce pick-up elettrici, ha effettuato consegne "in linea con le aspettative dell'azienda".Nelha affermato che un suo farmaco sperimentale ha mostrato miglioramenti nel rallentare la progressione del cancro ai polmoni in uno studio in fase avanzata, deludendo tuttavia gli analisti.ha presentato una domanda di regolamentazione all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) chiedendo l'autorizzazione per il suo vaccino COVID-19 aggiornato per colpire la sottovariante XBB.1.5.Tra i titoli interessati dallesoffre il giudizio "sell" di, che vedono un potenziale downside del 50%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,25% sul, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.446 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,04%).