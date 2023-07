Australia, banca centrale mantiene fermi tassi d'interesse al 4,1%

(Teleborsa) -ed ha mantenuto i, contro attese di incremento al 4,35%. L'ultimo aumento risale al mese scorso, quando la banca centrale aveva deciso di alzare i tassi d'interesse di 25 punti base, precedendo con il terzo aumento consecutivo in risposta al crescere dell'inflazione. Da maggio dello scorso anno i tassi sono stati aumentati complessivamente del 4%.di mantenere i tassi invariati, in realtà,. Solo unadi analisti, infatti, si aspettava che la Reserve Bank of Australiabase, mentre eranoun sostanziale, considerando determinanti i segnali di rallentamento dell'economia giunti dal settore manifatturiero e da quello immobiliare."Tassi di interesse più elevati potranno definire un", si legge nello statement al termine della riunione della RBA, che aggiunge "alla luce di ciò e dell'incertezza sulle prospettive economiche, il Consiglio ha deciso di mantenere i tassi di interesse costanti questo mese. Ciò lasceràeffettuato fino ad oggi e l'evoluzione delle prospettive economiche".La banca centrale ha confermato che, seppur in calo,e ciò sta danneggiando l'economia. "Erode il valore dei risparmi, danneggia i bilanci delle famiglie, rende più difficile per le imprese pianificare e investire e accresce le disparità di reddito", spiega la RBA, aggiungendo "nelle aspettative delle persone, sarebbe, comportando tassi di interesse ancora più elevati e un aumento maggiore della disoccupazione"."Il Consiglio si aspetta ancora che l'economia cresca man mano che l'inflazione tornerà sul range obiettivo del 2-3 per cento, ma", afferma la banca centrale, aggiungendo "una significativa fonte di incertezza continua a essere rappresentata dalle prospettive dei consumi delle famiglie. La combinazione di tassi di interesse più elevati e pressioni sul costo della vita sta determinando un sostanziale".Per il Board "della politica monetaria per garantire che l'inflazione torni all'obiettivo in un lasso di tempo ragionevole, ma ciò dipenderà dall'evoluzione dell'economia e dell'inflazione. La decisione di mantenere i tassi di interesse costanti questo mese offre al Consiglio più tempo per valutare lo stato dell'economia, le prospettive economiche ei rischi".