Sottoscritto MoU tra Kuwait Fund for Arab Economic Development e CDP

(Teleborsa) - E' statovolto a favorire la. L'obiettivo è stabilire il quadro di riferimento della cooperazione tecnica e dell'azione congiunta tra le Parti negli ambiti di finanziamento dello sviluppo economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo e dello scambio di informazioni e competenze tecniche.Il memorandum d'intesa è stato siglato per conto del Kuwait Fund for Arab Economic Development dal Direttore Generale facente funzione,, e per conto di Cassa Depositi e Prestiti dall'Amministratore Delegato,, a margine dell'incontro tra Sua Eccellenza lo Sceicco, Ministro degli Affari Esteri dello Stato del Kuwait e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Kuwait Fund for Arab Economic Development e l'Onorevole, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana.Il memorandum d'intesa avrà una durata di tre anni, soggetta a rinnovo, e stabilisce il quadro di riferimento della cooperazione tra le Parti su attività specifiche in linea con i rispettivi mandati e politiche operative, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo in cui entrambe le Parti hanno programmi attivi. Le Parti individueranno i modi in cui l'eventuale collaborazione potrà contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e al rafforzamento degli sforzi per lo sviluppo globale.Le: 1) lo scambio di informazioni e la promozione della condivisione delle conoscenze per trarre vantaggio da un lato dall'esperienza reciproca, dalle risorse e dalle competenze di entrambe le Parti (comprese le informazioni relative all'elaborazione di potenziali progetti, per un sostegno congiunto sotto forma di finanziamenti e/o informazioni su operazioni o programmi di assistenza tecnica relativi all'eliminazione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile) e dall'altro dalle informazioni economiche, finanziarie e commerciali sui Paesi Partner comuni o su settori o progetti specifici in tali Paesi; 2) la tempestiva individuazione dei progetti che possono godere del sostegno di entrambe le Parti sotto forma di finanziamenti e/o assistenza tecnica in conformità delle politiche e i metodi operativi di ogni Parte; 3) consultazioni periodiche per il coordinamento delle operazioni, le attività e l'assistenza tecnica nei Paesi Partner comuni, tenendo conto rigorosamente del mandato e degli obiettivi, delle strategie, delle modalità operative, delle politiche e delle linee guida di ogni Parte; 4) il rafforzamento della cooperazione nei settori prioritari per ciascuna delle due Parti includerà, in particolare, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento idrico e le strutture igienico-sanitarie, l'istruzione e la sanità, l'energia pulita e le infrastrutture sostenibili.KFAED ha già avviato analoghe forme di collaborazione con altre primarie istituzioni finanziarie di sviluppo europee, come l'Agence Française De Développement (AFD) e l'Austrian Development Agency (ADA).