IMD, perfeziona cessione ad anchor investor Dornier MedTech del 9,5% del capitale

(Teleborsa) -, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini che si sta quotando in Borsa , ha comunicato che si è perfezionata la, holding di riferimento della famiglia Aliberti,, società tedesca pioniera nel campo dei dispositivi medici urologici, deldella società, come risultante a seguito dell'ammissione alle negoziazione delle azioni di IMD su Euronext Growth Milan e dell' offerta di collocamento a servizio della stessa L'operazione è in esecuzione delsottoscritto in data 12 giugno 2023 tra le stesse Alefra, Dornier MedTech e Aniello Aliberti, azionista di maggioranza, direttamente e indirettamente tramite la stessa Alefra, di IMD, nonché presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società.Ai sensi del contratto Dornier, la cessione è stata perfezionata ad ununitario delle azioni pari al prezzo per azione dell'offerta a servizio della quotazione, stabilito dal CdA di IMD in data 28 giugno 2023 in 2,05 euro per azione.