Sparkasse produrrà energia green a copertura dei propri consumi energetici

(Teleborsa) - La Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse) ha creato la società, un SPV (Special Purpose Vehicle) tramite il quale svilupperà e metterà in produzionesituati in provincia di Verona e in provincia di Mantova.I due parchi fotovoltaici avranno una potenza complessiva di circa 8 MegaWatt, pari a quasi il, ovvero 3 sedi centrali e 170 filiali, del gruppo. Il primo impianto potrà entrare in funzione all'inizio del 2024, mentre il secondo entro la fine dello stesso anno."Ci siamo postinell'ambito del Piano ESG del Gruppo Sparkasse - ha commentato l'- tra questi c'è il raggiungimento della neutralità energetica, ovvero la compensazione delle emissioni atmosferiche generate, attraverso forme di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili".