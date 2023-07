UPS scivola nel premercato a Wall Street, interrotte trattative con sindacato

UPS

(Teleborsa) - Sull'azionario statunitense, in attesa dell'avvio di Wall Street, i riflettori si accendono sul titoloche cede il 2% nel premercato.A pesare sulle azioni contribuisce la notizia che la multinazionale della logistica e il sindacato dei lavoratori hanno interrotto le trattative per un nuovo contratto di lavoro.L'attuale contratto, che riguarda circa 340.000 lavoratori, scadrà a fine luglio. Se non si raggiungerà un accordo, i lavoratori hanno già minacciato uno sciopero, il primo dal 1997.