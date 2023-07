Ariane 5, decollato con successo: in orbita due satelliti per la difesa di Francia e Germania

(Teleborsa) - Dopo due ritardi nel lancio,mercoledì, dal centro spaziale della Guyana a Kourou. Operato da, Ariane 5, il più potente dei lanciatori dell', in quest'ultima missione prima del 'pensionamento' ha portato in orbita: Heinrich-Hertz-Satellit per il governo tedesco e Syracuse 4B per il ministero delle forze armate francese.Ilè la prima missione tedesca dedicata alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecnologie e configurazioni di telecomunicazione in orbita. Le tecnologie a bordo contribuiranno a rispondere alle sfide future nel campo delle telecomunicazioni satellitari agili e flessibili, a supportare i futuri scenari di telecomunicazione e ad adattarli dalla Terra per soddisfare i requisiti tecnici e commerciali di domani. La missione è gestita dall'per conto del ministero federale dell'Economia e della protezione del clima (Bmwk), con la partecipazione del ministero federale della Difesa. Il satellite Heinrich-Hertz è stato sviluppato e prodotto principalmente da Ohb System.Ilè parte del programma Syracuse IV svolto sotto la guida della Dga in collaborazione con le Forze aeree e spaziali francesi, e per il Comando spaziale (CdE). Insieme a Syracuse 4A, consentirà alle forze armate francesi di rimanere permanentemente collegate durante le operazioni. In mare, in aria o a terra, il personale militare ha bisogno di comunicazioni potenti e sicure per scambiare informazioni con il centro di comando. Grazie ad apparecchiature all'avanguardia, tra cui un'antenna anti-jamming e un processore digitale a bordo, Syracuse 4B sarà completamente protetto dalle più gravi minacce militari. Contribuirà a garantire la sovranità nazionale francese sostenendo nel mentre anche le operazioni della Nato.hanno unito le forze per sviluppare i satelliti Syarcuse 4A e Syracuse 4B in modo che il programma possa beneficiare appieno delle loro competenze combinate."Questa 117esima e ultima missione di Ariane 5 è emblematica per diversi motivi. Ariane 5 ha appena lanciato due satelliti per telecomunicazioni, Syracuse 4B e Heinrich-Hertz, per conto di Francia e Germania, i due principali contributori al programma Ariane – ha dichiarato–. Questa missione è anche emblematica della capacità di Ariane 5 di effettuare lanci doppi, che sono stati il cuore del suo successo, con 197 satelliti collocati in orbita geostazionaria su un totale di 239 lanciati. Al momento della sua conclusione, Ariane 5 avrà servito 65 clienti istituzionali e commerciali di 30 paesi diversi. Il suo successo prefigura la promettente carriera di Ariane 6". Questo lancio segna anche la fine della carriera per il motore dello stadio superiore HM7 di Ariane 5. Questo motore ha volato sul primo Ariane 1 e sull'ultimo Ariane 5. Ha contribuito 228 volte alla propulsione del lanciatore Ariane, senza mai fallire. E' stato uno strumento essenziale nell'avventura europea e sarà sostituito dal motore Vinci, riaccendibile, sull'Ariane 6."Ariane 5 è appena entrato nella storia dello spazio. Quest'ultimo successo dimostra ancora una volta la sua estrema affidabilità al servizio della sovranità europea e chiude una carriera eccezionale segnata da una successione di prodezze tecnologiche e industriali. Condivido l'emozione di tutti i dipendenti di ArianeGroup, Arianespace, Cnes ed Esa, nonché di tutti i nostri partner europei, che hanno contribuito al suo successo in questi ventisette anni – ha dichiarato–. Insieme, stiamo ora raccogliendo la sfida di Ariane 6, che beneficerà dell'esperienza acquisita da Ariane 5. Anch'esso potrà evolvere e prendere il suo posto nel garantire all'Europa un accesso allo spazio autonomo e sostenibile in un contesto di grandi sfide strategiche, economiche e ambientali, per soddisfare le esigenze dei clienti istituzionali e commerciali".In vista del suo volo inaugurale,sta attualmente superando una serie di traguardi chiave in Europa così come nella Guyana francese. Ariane 6 svolgerà le sue prime missioni con un rapido ramp-up a vantaggio delle missioni istituzionali in Europa e soddisfacendo le crescenti richieste del mercato commerciale.Ilè un programma dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), realizzato in collaborazione dall'industria e dalle istituzioni pubbliche di 12 Stati partner europei. ArianeGroup è prime contractor per lo sviluppo e la produzione della famiglia di lanciatori Ariane. Da Ariane 5 ad Ariane 6, ArianeGroup è responsabile delle operazioni di preparazione del lanciatore fino al decollo. In qualità di capocommessa industriale per lo sviluppo e la produzione della famiglia di lanciatori Ariane, ArianeGroup è a capo di una rete di oltre 600 aziende, tra cui 350 piccole e medie imprese. ArianeGroup consegna un lanciatore "pronto per il volo" sulla rampa di lancio alla sua consociata Arianespace, che commercializza e gestisce Ariane 5 dal Centro Spaziale della Guyana (CSG) nella Guyana francese. Durante le campagne di lancio di Ariane 5, Arianespace lavora a stretto contatto con il Cnes, l'autorità di progettazione del lanciatore, che è responsabile delle strutture di preparazione dei satelliti e della rampa di lancio.