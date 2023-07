Commercialisti, Vincenzo Piccirillo nuovo presidente dell'Ungdcec di Napoli

(Teleborsa) -è il nuovo presidente dell'Il trentaduenne professionista, già membro del direttivo uscente (presieduto da Claudio Turi), è stato eletto in occasione dell'assemblea che si è svolta all'Hotel Royal Continental di Napoli. Vicepresidente è, segretariotesoriereresponsabile del Comitato scientifico Adelaide Rescigno. A completare il direttivo sono i consiglieriLa squadra dei Probiviri è presieduta dal presidente uscentecon. Il Collegio dei Revisori è invece presieduto dal vicepresidente uscente del direttivoconed"Sono onorato di questa elezione a presidente. L'obiettivo del direttivo 2023-2026 – sottolinea il neo presidente– è individuare le soluzioni per risolvere le difficoltà che i giovani commercialisti trovano nel loro percorso, soprattutto nella prima fase di inserimento nel mondo del lavoro. Quindi, supporto anche verso una specializzazione, attraverso percorsi di network professionale e formazione continua, come fatto fino ad oggi dall’Unione"."Ci aspetta un triennio da affrontare con grande responsabilità, consapevoli che – evidenzia– ogni singolo sforzo profuso sarà sempre a tutela della categoria e dei giovani colleghi. Ci hanno insegnato che il futuro della professione è nella compartecipazione, nella condivisione di intenti e nella partecipazione attiva: daremo il nostro meglio affinché questi insegnamenti siano applicati a favore dei colleghi che vorranno fidarsi di noi".Nello stesso senso le dichiarazioni del nuovo segretario dell'Unione: "Proveremo a far crescere fra i giovani della nostra generazione la voglia di essere commercialisti"."Uno degli aspetti a cui tengo di più, è sicuramente l'avvicinamento dei giovani laureati in economia alla professione di dottore commercialista" sottolinea la r"Puntiamo – conclude– a continuare l’ottimo lavoro svolto in passato, con la professionalità che da sempre contraddistingue l’Unione di Napoli".