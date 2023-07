FIS vende la maggioranza di Worldpay a GTCR in deal da 18,5 miliardi di dollari

Fidelity National Information Services

(Teleborsa) -(FIS), leader globale nella tecnologia per i servizi finanziari, ha annunciato un'accelerazione del suo piano di separazione precedentemente annunciato per creare due società globali altamente focalizzate con una maggiore flessibilità strategica. FIS ha firmato un accordo definitivo pera fondi di private equity gestiti da GTCR in unadi dollari, incluso 1 miliardo di corrispettivo subordinato ai rendimenti realizzati da GTCR che superano determinate soglie.La valutazione upfront di 17,5 miliardi di dollari equivale a unprevisto per l'anno fiscale 2023, comprese le dissinergie stimate e i costi aziendali e di altro tipo precedentemente non allocati. Includendo il miliardo di dollari di corrispettivo contingente, il multiplo della transazione aumenterebbe a circa 10,4 volte.FIS riceveràdi circa 11,7 miliardi di dollari, pur mantenendo una quota non-controlling del 45% in una nuova joint venture autonoma. L'operazione è stata approvata all'unanimità dal board di FIS."Questa transazione consente a FIS di monetizzare parzialmente l' attività di Merchant Solutions a una valutazione interessante e fornisce certezza a tutte le parti interessate - ha affermatodi FIS - Ci consente inoltre disulla fornitura di tecnologie finanziarie e soluzioni software innovative e di nuova generazione. Allo stesso tempo, Worldpay diventerà una società privata e trarrà vantaggio dalle risorse e dall'esperienza di GTCR".FIS utilizzerà i proventi della vendita perattraverso l'attuale autorizzazione al riacquisto di azioni, nonché per scopi aziendali generali, pur mantenendo un solido rating creditizio investment grade. Come parte dell'accordo, GTCR si è impegnato a un ulteriore investimento di capitale azionario in Worldpay fino a 1,25 miliardi di dollari per perseguire