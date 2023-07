Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating BB+ con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch ha confermato il(IDR) di Banca Popolare di Sondrio a, con. L'agenzia afferma che il rating riflette il suo franchise second-tier come banca regionale con un modello di business bancario commerciale tradizionale e piccole quote di mercato nazionale. Il rating tiene conto anche dell', quest'ultima sostenuta dalla stabilità dei depositi della clientela.Fitch ritiene che la capacità della banca di sostenere miglioramenti strutturali nella sua generazione di utili e sostenibilità nel corso dei cicli dipenderà in gran parte dalla suavolte a rafforzare il suo profilo di business.Il franchising di Sondrio nella ricca Lombardia mitiga in qualche modo i rischi derivanti dai prestiti principalmente alle PMI e alle piccole imprese al dettaglio. L'aspettativa degli analisti è che tuttavia la banca manterrà unBanca Popolare di Sondrio viene anche descritta come "ben posizionata" pere la stima è che la banca continui a migliorare il suo utile operativo/attività ponderate per il rischio (RWA) nel 2023 e nel 2024 dirigendosi verso il livello del 2%. Ciò sarà supportato anche da unadei ricavi attraverso la maggiore distribuzione dei prodotti wealth e assicurativi, anche se il loro contributo sarà probabilmente inferiore a quello dei concorrenti nazionali diretti della banca.