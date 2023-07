Kolinpharma, OPA al via il 10 luglio dopo ok CONSOB

Kolinpharma

(Teleborsa) - Igea Holding, in qualità di offerente, ha comunicato che laharelativo all'offerta pubblica di acquistoavente ad oggetto massime 662.000 (rappresentative del 40,38% del capitale) di, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan.Il, concordato con Borsa Italiana, avra` inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno lunedì 10 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno venerdì 28 luglio 2023, estremi inclusi.Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia - salvo proroga - il giorno 4 agosto 2023, l'offerente pagherà a ciascun aderente all'offerta unpari a 9,76 euro per ciascuna azione portata in adesione.Separatamente, la società ha comunicato che ilha approvato il comunicato dell'emittente e, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo offerto.