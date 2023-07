Digital Bros crolla in Borsa dopo revisione al ribasso dell'outlook

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan,dopo che hasull' andamento dell'esercizio 2022-2023 , sia in quanto a ricavi che EBIT. Le difficoltà sono legate alle attuali condizioni del mercato, che rendono l'uscita di nuovi giochi più complessa e rendono necessari investimenti marketing nettamente superiori al passato.Le azioni sono statedopo che sono tornate agli scambi. Borsa Italiana aveva infatti disposto la sospensione temporanea delle azioni alle 13:57 (in attesa di comunicato), comunicando poi alle 14:27 che le azioni sarebbero state in pre-asta (reopening) fino alle 15:00.Secondo l'ultimo prezzo battuto,si posiziona a 15,02 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 14,11 e successiva a 13,2. Resistenza a 19,57.