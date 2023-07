Digital Bros rivede guidance esercizio: ricavi ed EBIT previsti ora in calo

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha, in quanto le attuali condizioni del mercato rendono l', in particolare per i titoli minori con budget marketing limitati a supporto del lancio e alla creazione della base di utenti."Con l'attuale situazione economica i consumatori tendono a giocare allo stesso videogioco per un periodo più lungo piuttosto che cercare nuove e diverse esperienze - viene spiegato - Attrarre i giocatori verso una nuova proprietà intellettuale richiede".previsti per l'intero esercizio sono pari a circa 116 milioni di euro e mostrano una flessione del 13,2% se comparati al precedente esercizio, anche se originariamente erano previsti in crescita. L'era stato stimato allo stesso livello dell'esercizio precedente (36 milioni di euro), ma considerando quanto sopra esposto la stima dell'EBIT totale dell'esercizio è in un range tra 19 milioni e 21 milioni di euro al netto delle significative svalutazioni dei videogiochi lanciati di recente.Il lancio di Ghostrunner 2 nella prima metà dell'anno, insieme alla seconda versione di Assetto Corsa e Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes nella seconda metà rafforzeranno le proprietà intellettuali del gruppo. Questi titoli presentano rischi inferiori essendo sequel di prodotti di successo già esistenti o prodotti che beneficiano di accordi di esclusività per ridurre i rischi di insuccesso. "Per effetto di ciò le", sottolinea Digital Bros.