Svezia nella NATO, ok di Erdogan: l'annuncio di Stoltenberg

(Teleborsa) -. L'annuncio del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è arrivato al termine dell'incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia."Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti passi avanti su come implementare la lotta al terrorismo, lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull'export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse", ha proseguito Stoltenberg aggiungendo che alla Nato verrà creato un Coordinatore speciale per la lotta contro il terrorismo.Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratificazione avvenga il prima possibile. Ma non è mio compito dare dei tempi su quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rispettare i tempi del Parlamento turco", ha aggiunto."Credo che il problema dell'Ungheria verrà risolto", ha notato.La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parla di ". Accolgo con favore l'importante passo che la Turchia ha promesso di compiere, pSoddisfazione espressa anche dal presidente Usa, Joe Biden: "o, sull'impegno del presidente Erdogan a dare il via libera all'adesione di Stoccolma", scrive in una nota Biden, aggiungendo: "Sono pronto a collaborare con il presidente turco e il suo Paese per rafforzare la difesa nell'area euro-atlantica. Non vedo l'ora di dare il benvenuto al Primo Ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32° alleato nella Nato". iI presidente americano ha ringraziato Stoltenberg "per la sua ferma leadership".