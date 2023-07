Immobiliare, mercato mostra segni di appannamento

(Teleborsa) -per il mercato immobiliare italiano dopodel post Covid. In un quadro macroeconomico diventato progressivamente meno favorevole, "le possibilità di accesso alla proprietà si sono fatte più problematiche". Questa la fotografia scattata dal secondo Osservatorio sul Mercato immobiliare 2023 di Nomisma che ha analizzato tra l'altro le performance immobiliari dei 13 principali mercati italiani: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia.Nello specifico "la perdita di potere d'acquisto, l'erosione della capacità di risparmio e il rialzo dei tassi applicati hanno di fatto messo fuori gioco una quota considerevole della domanda potenziale con conseguenze rilevanti sui mutui erogati e sul numero di compravendite residenziali". Secondo Nomisma, all'interno di questo scenario macroeconomico le famiglie si sono trovate ad essere improvvisamente più fragili, con una propensione al risparmio crollata su valori nuovamente esigui. A questo si accompagna il continuo rialzo dei tassi d'interesse che preclude a molti la possibilità di accedere al necessario sostegno creditizio. La conseguenza dell'accresciuta rischiosità associata dalle banche agli impieghi immobiliari - precisa Nomisma - ha portato ad un calo delle erogazioni con inevitabili ricadute sull'attività transattiva in tutti i comparti.. Complessivamente le abitazioni locate nel 2022 ammontano a poco meno del 6% dello stock disponibile. Nello specifico, la componente delle locazioni di medio-lungo periodo fa segnare una flessione, con un calo superiore al 4% per i contratti ordinari e una riduzione dell'1,5% per quelli di tipo agevolato. La componente di breve periodo, al contrario, vede aumentare dello 0,6% gli immobili locati a canone libero. Considerando i valori locativi, la maggiore pressione della domanda ha determinato nel primo semestre dell'anno una crescita del +1,7%. Le variazioni più importanti riguardano i mercati di Cagliari, Catania, Padova e Torino (+2%), fino ad arrivare al +3,7% rilevato a Bologna. L'aumento più sostenuto dei canoni ha comportato un innalzamento dei rendimenti medi, che in media sono dell'ordine del 5,2% lordo annuo. Nomisma sottolinea anche come negli ultimi dieci anni i tempi medi per locare un'abitazione si siano dimezzati, passando da 4 a 2 mesi. Il mercato più liquido è quello di Bologna, dove per affittare un'abitazione sono necessari soltanto 1,2 mesi.