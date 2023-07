ATON Green Storage, nuove finanziamenti con Intesa, Banco BPM, Unicredit

ATON Green Storage

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

Unicredit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha approvato delle, relative all'incremento di fidi riferiti a rapporti in essere, con i finanziamenti che avranno un'rispetto alle posizioni debitorie già in essere.Inoltre, la realizzazione delle operazioni bancarie permetterà didi 1.500.000 euro in scadenza al 30 giugno 2023, la quale andava ad utilizzare una garanzia pubblica all'80%.In particolare, è previsto: con riferimento al rapporto in essere conla sottoscrizione di un affidamento aggiuntivo per lo smobilizzo di crediti fiscali per 1.500.000, due nuovi mutui chirografari per un importo complessivo di 6.000.000 (garantiti per 4.000.000 da SACE SUPPORTITALIA e per euro 2.000.000 da Fondo InvestEU); operazioni di copertura dai rischi di variazione dei tassi di interesse sui mutui.Con riferimento al rapporto in essere con, la sottoscrizione di: un nuovo mutuo chirografario di 2.000.000, della durata di cinque anni senza preammortamento; un'operazione di copertura dai rischi di variazione dei tassi di interesse sul mutuo chirografario.Con riferimento al rapporto in essere con, la sottoscrizione di: un nuovo mutuo chirografario di 6.000.000, della durata di cinque anni di cui uno di preammortamento; un'operazione di copertura dai rischi di variazione dei tassi di interesse sul mutuo chirografario.