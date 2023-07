Borse europee positive in attesa dei verbali BCE

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo chedella Federal Reserve. Ieri il CPI statunitensi di giugno è infatti aumentato meno del previsto, di 0,2% m/m (3% a/a, dal 4% di maggio e dal picco di 9,1% a giugno 2022), dopo lo 0,1% m/m del mese precedente; la variazione annua è ai minimi da marzo del 2021.Oggi lapubblica il. "Nelle dichiarazioni post-meeting, il sostegno a un nuovo rialzo dei tassi a luglio è apparso molto solido, così come l'esistenza di un gruppo di governatori più riluttanti ad appoggiare altri rialzi dei tassi - scrivono gli analisti di- Il nodo è ora costituito dalla riunione di settembre: la BCE e i governatori hanno per lo più evitato di sbilanciarsi ed è da escludere che i verbali evidenzino un quadro più sbilanciato. L'aspetto più interessante potrebbe perciò essere costituito dalle opinioni dei membri sull'andamento dell’economia reale, dell’inflazione e dei rischi".Sempre sul fronte della politica monetaria, il ha affermato che "bisogna essere prudenti e pazienti, perché gli effetti della politica monetaria si vedono nel corso del tempo", e quindi "è giusto tenere un orientamento restrittivo per tornare a prezzi che noi definiamo stabili".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,116. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.960,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,89 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +168 punti base, mentre ilsi attesta al 4,14%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,73% sul, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.828 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%); come pure, in moderato rialzo il(+0,26%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,70%),(+1,91%),(+1,53%) e(+1,31%).Tra i(+1,71%),(+1,63%),(+1,36%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,07%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.