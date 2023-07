Elica, Sustainability Linked Loan per 30 milioni di euro da Banco BPM

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha ottenuto unada. L'operazionedella società attraverso il finanziamento chirografario "Obiettivo Sostenibilità". Tale soluzione, del tipo "Sustainable Linked Loan", prevede la condivisione con l'azienda di obiettivi di miglioramento nell'ambito della sostenibilità grazie a specifici indicatori di performance (KPI ESG). Nel caso di Elica il KPI ESG individuato riguarda l'in rapporto al totale dell'energia utilizzata.Il prestito è riconducibile aldi 5 miliardi "Investimenti Sostenibili 2020-2023" che Banco BPM ha istituito per rispondere alle esigenze ESG del mondo imprenditoriale."Elica è un'impresa in continua evoluzione che da oltre cinquant'anni si impegna a creare valore, in Italia e nel mondo, unendo innovazione, design e attenzione all'ambiente - commenta- Siamo soddisfatti di offrire il nostro supporto finanziario ad Elica per un piano di sviluppo incentrato su innovazione e sostenibilità, due asset indispensabili per guardare al futuro che ci vedono in prima linea, con i nostri prodotti e servizi, a sostegno delle imprese e del paese"."Con la linea di credito "Obiettivo Sostenibilità", ci siamo dotati di uno strumento che supporterà gli investimenti legati all'innovazione e al prodotto, contribuendo a rendere Elica ancora più competitiva - dichiara- Questa operazione conferma la profonda integrazione della sostenibilità all'interno della strategia industriale del gruppo Elica, attraverso un modello di business che ha nel proprio DNA la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder".