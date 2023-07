Enel vende il 50% di Enel Green Power Australia a Inpex

Enel

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata al 100% Enel Green Power (EGP), ha firmato un, nello specifico Enel Green Power Australia Pty Ltd ed Enel Green Power Australia Trust, per un corrispettivo complessivo di circa 400 milioni di euro di enterprise value, riferito al 100%, di cui circa 140 milioni di euro in debito.L'operazione è indi Enel, che prevede la realizzazione di partnership in alcuni business e aree geografiche per incrementare la creazione di valore, si legge in una nota.Si prevede che l'operazione complessiva genererà un iordinario e reported del gruppo per il 2023. Inoltre, si prevede che l'operazione genererà unlegato alla quota del 50% ceduta da EGP che sarà contabilizzata nel 2023; tale importo non include circa 203 milioni di euro di indebitamento netto deconsolidati nel 2022, in quanto EGPA era già stata classificata come "held for sale".Le due società australiane gestisconoper un totale di 310 MW di capacità installata gross, oltre acon capacità di 76 MW e ad uncon capacità di 93 MW. Inoltre, stanno sviluppando un significativo portafoglio di progetti eolici, solari, di storage e ibridi in tutta l'Australia, oltre a espandere le proprie attività in soluzioni innovative nell’ambito delle sue attività di retail e trading.