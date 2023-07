Exxon Mobil acquisisce Denbury per 4,9 miliardi di dollari

Exxon Mobil

gruppo petrolifero che distribuisce in Europa con il marchio Esso

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,78%.La compagnia petrolifera sta acquistando l'operatore dell'oleodotto Denbury per quasi 5 miliardi di dollari. Denbury, con sede a Dallas, lavora alla cattura del carbonio e sta richiedendo miliardi di crediti d'imposta governativi.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 105,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 103,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 107,6.