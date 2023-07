Svas Biosana emette due prestiti obbligazionari per complessivi 13 milioni di euro

Svas Biosana

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha comunicato che è stata perfezionata l'non convertibili, non subordinati, funzionali al supporto del piano di investimenti del gruppo. I prestiti obbligazionari, strutturati e collocati da Banca Finint, sono stati sottoscritti daItalia nel ruolo di anchor investor, Iccrea Banca, Banca di Credito Popolare e Finest.Nello specifico, l'operazione per complessivi 13 milioni di euro ha visto l'emissione di due prestiti obbligazionari, da parte dellaSvas Biosana (10 milioni) e da parte della(3 milioni), entrambi con scadenza al 31 dicembre 2029, totalmente unsecured."Con queste nuove risorse finanzieremo i nostri- ha commentato l'- Le risorse raccolte da Svas saranno impiegate prevalentemente nella realizzazione di un importante ampliamento industriale della Business line Farmex - attiva nella produzione di ausili per incontinenza e prodotti per la cura della persona - attraverso la costruzione di un nuovo Plant e l'acquisto di nuove linee di produzione"."Le risorse raccolte da Mark Medical verranno impiegate a sostegno del capitale circolante delle società estere con il fine di sostenere i programmi di crescita pianificati per i prossimi anni - ha aggiunto - Ringraziamo i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari ed i consulenti per la".