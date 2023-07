Tamburi, Standard Ethics alza rating di sostenibilità

(Teleborsa) - Standard Ethics ha alzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Tamburi Investment Partners, gruppo industriale diversificato quotato su Euronext STAR Milan, a "EE" dal precedente "EE-" con Outlook "Positivo". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti valutano le strategie industriali e la conduzione della attività in relazione alla gestione delle quote di minoranza come la leva più significativa per partecipare alla transizione verso la Sostenibilità. Orientamento industriale che TIP ha nel tempo allineato alle indicazioni volontarie provenienti da ONU, OCSE e Unione europea anche attraverso un sempre più, sia in fase di studio preliminare che di screening per le partecipate.Con riferimento agli impatti diretti, TIP ha proseguito e ampliato le iniziative di valorizzazione del personale, tutela dell'ambiente e supporto alla comunità. La rendicontazione ricomprende il, adottato nel 2021, e le attività delle partecipate. Nel 2023, ha, affinato la correlazione tra attività aziendali e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI). Residuano spazi per l'implementazione di ulteriori policy ESG.