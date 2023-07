Mercato americano positivo, corre UnitedHealth dopo trimestrale

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

beni di consumo secondari

energia

materiali

beni industriali

JPMorgan

Citigroup

BlackRock

UnitedHealth

United Health

Microsoft

Merck

JP Morgan

Dow

Cisco Systems

Chevron

Verizon Communication

Advanced Micro Devices

Nvidia

Copart

Atlassian

Moderna

Lucid

Warner Bros Discovery

JD.com

(Teleborsa) -, dopo le, con ilche sta mettendo a segno un +0,35%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.512 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,41%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,28%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,59%) e(+0,52%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,38%),(-0,87%) e(-0,66%).Per quanto riguarda l'ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con un utile netto in aumento del 67% a 14,47 miliardi di dollari, Wells Fargo con un utile netto in aumento del 57% a 4,94 miliardi di dollari,con un utile netto in calo del 36% a 2,9 miliardi di dollari.Tra glidel mercato,ha comunicato una crescita degli asset under management (AUM) a 9,43 trilioni di dollari, mentreha incrementato l'estremità inferiore della guidance sugli utili annuali.Sul sono diminuiti i prezzi import-export a giugno 2023, secondo quanto comunicato oggi dal Bureau of Labour Statistics, ed è salita la fiducia dei consumatori americani a luglio 2023, secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan.Tra i(+7,73%),(+1,81%),(+0,65%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,32%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,16%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.Tra i(+3,34%),(+2,58%),(+2,38%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,54%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,40%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,87%.