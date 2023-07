Sabaf in rally in Borsa. Assist da analisti

Sabaf

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,06%.Il titolo beneficia della positiva valutazione giunta da più broker.Nel dettaglio, gli espetti di Mediobanca hanno fissato la raccomandazione a "Outperform" con target price a 24 euro. L'ufficio studi di Equita ha alzato il giudizio a "Buy" dl precedente "Hold". Il prezzo obiettivo è stato incrementato a 21 euro dai 19 precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,03%, rispetto a +0,14% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,66 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,12.