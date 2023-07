Sesa, ricavi annuali crescono a doppia cifra. Confermata guidance 2024

Sesa

(Teleborsa) - L’esercizio 2023 di- leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, quotata all'Euronext STAR - si chiude con una forte crescita di competenze tecnologiche (4.717 dipendenti, +13,3% a/a),(circa 40.000 imprese operanti in Italia ed in Europa) e risultati finanziari consolidati, sia a livello di(2,9 miliardi +21,7% a/a) che di redditività ( Ebitda 209,4 milioni, +24,9% a/a), grazie al posizionamento di successo nelle principali aree dell’innovazione digitale (cloud, security, digital platform, data science, digital workspace) ed al supporto degli M&A bolt-on (oltre 25 M&A negli ultimi 18 mesi) che hanno contributo alla crescita di ricavi e redditività nell’esercizio per circa il 15% del totale.Al 30 aprile 2023 si chiude un periodo di 4 anni di crescita record, con un incremento medio composto annuale (CAGR) dei ricavi pari al 17,0% (da 1,55 miliardi al 30 aprile 2019 ad 2,9 miliardi al 30 aprile 2023) e dell’Ebitda pari al 29,6% (da 74,3 milioni ad 209,4 mln).Ilal 30 aprile 2023 è pari a € 100,1 milioni (+21,1% a/a rispetto ad € 82,7 mln al 30 aprile 2022), mentre laè attiva (liquidità netta) per € 239,5 mln (rispetto ad € 245,3 mln).Il Gruppo Sesa, in data odierna, "alla luce delle 8 acquisizioni già effettuate da inizio 2023 e di quelle in corso di valutazione, nonché della solida domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni",, con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività operativa sostanzialmente in linea con il track record di lungo termine (CAGR ricavi 2012-2023 +12%, CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%).Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci di fine agosto l’approvazione del Bilancio Integrato di Esercizio con la distribuzione di un, in aumento rispetto ad € 0,90 del precedente esercizio (pagamento previsto in data 20 settembre 2023 e record date 19 settembre 2023) per un importo massimo complessivo pari ad € 15.495 migliaia., ha commentato: “Chiudiamo un ulteriore esercizio di forte crescita del valore generato per tutti gli stakeholder, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica con oltre 2,9 miliardi di ricavi e circa 4.720 risorse umane. Nell’attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati a sostenibilità e digitale, proseguiamo gli investimenti in competenze tecnologiche, con una crescita dei perimetri operativi e della redditività di oltre il 20% nell’esercizio, a chiusura di un quadriennio in cui abbiamo incrementato i ricavi consolidati passando da Eu 1,55 miliardi al 30 aprile 2019 ad Eu 2,9 miliardi al 30 aprile 2023 e la redditività operativa (Ebitda) da Eu 74 milioni al 30 aprile 2019 ad Eu 209 milioni al 30 aprile 2023, incrementando nello stesso periodo le risorse umane da 1.900 a 4.720. Grazie al nostro patrimonio unico di competenze ed alla grande capacità di inclusione, proseguiremo il nostro percorso di crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder anche nell’esercizio 2024”.