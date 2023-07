UniCredit e CNA – Regione Lazio, insieme per sostenere lo sviluppo delle imprese associate

UniCredit

(Teleborsa) -hanno firmato un accordo per accompagnare e sostenere l'L'accordo, siglato, prevede una modalità semplificata per l'accesso ai finanziamenti e ai servizi offerti dalla banca alle imprese associate di CNA che si avvarranno del '', predisposto dall'Associazione a favore dei propri soci, oltre che una serie di incontri sul territorio per far conoscere le opportunità offerte.L'accordo hae potrà essere rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni."Siamo felici di questo accordo che intende rispondere nel modo più veloce ed efficace possibile alle esigenze creditizie delle imprese del territorio laziale" ha dichiarato. "Vogliamo supportare la crescita delle piccole e medie imprese sia in termini puramente finanziari che in termini di cultura e struttura finanziaria e la collaborazione con una importante associazione di imprese del territorio, come CNA Lazio, va proprio in questo senso"."Apprezziamo la collaborazione portata avanti con UniCredit” ha commentato, "perché crediamo che possa costituire una preziosa risorsa per le piccole e medie imprese del territorio, anche nell'ottica di agevolare i rapporti con le banche e di rilanciare e fortificare il nostro sistema economico. La CNA vuole favorire processi di crescita e un decisivo cambio di passo nella cultura aziendale, coinvolgendo tutti gli attori che possono favorire il cambiamento".