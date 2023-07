Cube Labs avvia collocamento di 250.000 azioni a investitori qualificati

Cube Labs

(Teleborsa) - Il CdA di, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha deliberato di procedere con ildi massimeper uncomprensivo di sovrapprezzo.Le nuove azioni sono rivenienti dall'deliberato dall'assemblea dei soci in data 23 gennaio 2023, a servizio dell'operazione di quotazione e con termine finale fissato per la sottoscrizione al 31 dicembre 2023, per un importo pari a massimi nominali 8 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di complessive 2.052.500 azioni ordinarie a un prezzo di emissione pari a 2 euro per azione (di cui 0,03 da imputarsi a capitale e 1,97 a titolo di sovrapprezzo).Il collocamento è rivolto a(appartenenti a qualsiasi stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America), ha avuto inizio oggi e si concluderà il 28 luglio 2023.In caso didelle nuove azioni, il collocamento avrà l'effetto di incrementare il numero delle azioni a 17.302.500 e ilampliando e diversificando, al contempo, la base azionaria della stessa.