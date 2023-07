Domino's Pizza, ricavi in calo nel secondo trimestre del 2023

Domino's Pizza

(Teleborsa) -, catena di pizzerie statunitense attiva in decine di paesi nel mondo, ha chiuso ilconin calo del 3,8% a 1,02 miliardi di dollari, rispetto al secondo trimestre del 2022, principalmente a causa dei minori ricavi della catena di fornitura attribuibili a una diminuzione dei prezzi del paniere di mercato della società per i negozi, nonché a minori volumi di ordini.L'è aumentato di 6,9 milioni, o del 6,7%, a 109,4 milioni di dollari. L'per il secondo trimestre del 2023 è stato di 3,08 dollari, con un aumento del 9,2%.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, ricavi per 1,07 miliardi di dollari e un utile per azione di 3,05 dollari.Leglobali sono cresciute del 5,8% nel secondo trimestre del 2023, escludendo l'impatto negativo della valuta estera. Senza tener conto dell'impatto della valuta estera, le vendite al dettaglio globali sono cresciute del 4,3%. Lenegli Stati Uniti sono cresciute dello 0,1%, mentre le vendite same store International (escluso l'impatto della valuta estera) sono aumentate del 3,6%.La società ha registrato una crescita netta globale del secondo trimestre di 197, di cui 27 aperture nette negli Stati Uniti e 170 aperture nette all'estero.