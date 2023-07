Pierrel, conclusa offerta in opzione: sottoscritto 83,55% delle nuove azioni

Pierrel

Equita SIM

(Teleborsa) -, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha comunicato cherelativi all'offerta in opzione di massime 45.776.255 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 10 luglio 2023 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati 7.648.996 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 38.244.980 nuove azioni, pari all', per unCome già comunicato, gliFin Posillipo e Bootes hanno sottoscritto rispettivamente 30.009.200 e 3.931.555 nuove azioni, per un importo complessivo di 51.895.414,40 euro (pari rispettivamente a circa il 65,55% e l'8,58% dell'aumento di capitale) di cui 7.981.907,50 euro liberati mediante compensazione dei crediti vantati dagli azionisti verso la società e 43.913.506,90 euro versati in denaro.1.506.255 diritti di opzione non esercitati, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 7.531.275 nuove azioni, corrispondenti al 16,45% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore pari a 11.515.319,50 euro,da Pierrel, per il tramite di, nelle sedute del 26 e 27 luglio 2023, salvo chiusura anticipata. I diritti inoptati saranno offerti su Euronext Milan con codice ISIN IT0005555732.I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni aldi 1,529 euro, di cui 0,138 euro da imputarsi a capitale e 1,391 euro da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 1 diritto inoptato acquistato.