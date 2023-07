Acea, Palermo: in autunno il nuovo piano industriale

Acea

(Teleborsa) -presenterà "in autunno" il nuovo Piano strategico. Lo ha annunciato, illustrando i risultati del primo semestre 2023. Palermo ha evidenziato come Acea punti a crescere nei suoi settori core su cui conta già un forte posizionamento, idrico, elettrico e ambiente."Confermiamo nostri obiettivi di presenza nel settore idrico, elettrico e dell'ambiente e svilupperemo nei prossimi mesi un nuovo piano industriale, con l'obiettivo di licenziarlo in autunno", ha detto l'AD.Palermo ha precisato che il piano "sarà incentrato sullo sviluppo con la massima attenzione alla marginalità e alla diligence degli investimenti tenendo conto che siamo in un business fortemente regolato".