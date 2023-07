Biogen taglia 1.000 posti di lavoro. Utile 2° trimestre supera le stime

Biogen

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel campo delle biotecnologie, ha registratopari a 2.456 milioni di dollari neldel 2023, in diminuzione del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022 (-3% a valuta costante). L'EPS è stato di 4,07 dollari (-44%), mentre l'è stato di 4,02 dollari (-23% vs attese del mercato per 3,77 dollari).La società ha annunciato un nuovo programma "Fit for Growth", che dovrebbe generare circa 1 miliardo di dollari di risparmi sui costi operativi lordi, di cui circa 300 milioni saranno reinvestiti in lanci di prodotti e programmi di ricerca e sviluppo, con un conseguente risparmio netto di circa 700 milioni sui costi operativi entro il 2025.Il programma include una. Biogen contava 8.725 dipendenti in tutto il mondo alla fine dello scorso anno."Nel secondo trimestre, Biogen ha continuato a portare avanti la scienza pionieristica con l'approvazione da parte della FDA di due terapie di prima classe per il morbo di Alzheimer e la SLA, soddisfacendo anche le nostre aspettative commerciali di base - ha commentato il- L'attività di Biogen è"."Di conseguenza, abbiamo adottato una visione dal basso verso l'alto per- ha aggiunto - Sebbene faremo investimenti significativi nella nostra nuova pipeline prioritaria e nel lancio di nuovi prodotti, dovremo anche investire meno in altre aree che non sono più in crescita. Con questi cambiamenti, credo che Biogen sarà in una posizione migliore per massimizzare le sue opportunità di crescita in futuro".