Wall Street cauta guarda a Fed e trimestrali

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, nel giorno in cui inizia la riunione della Federal Reserve per decidere sui tassi di interesse americani. Gli investitori sono concentrati anche sulle trimestrali americane.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 35.395 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.556 punti. In moderato rialzo il(+0,39%); pressoché invariato l'(+0,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,91%),(+0,68%) e(+0,44%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,80%) e(-0,51%).del Dow Jones,(+1,98%),(+1,97%),(+1,97%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,45%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato 0%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,15%.Resta vicino alla parità(0%).(+4,37%),(+3,79%),(+3,48%) e(+3,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -15,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,89%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,70%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,98%.