Enel, Cattaneo: a novembre il nuovo Piano. Resta impegno dividendo per gli azionisti

(Teleborsa) - "A novembre presenteremo il nuovo Piano strategico e in cui presenterò le nostre priorità e il ritorno per gli azionisti". Lo ha detto l', nella conference call sui risultati del semestre . Cattaneo ha spiegato che le linee direttrici saranno "execution, efficency, e una migliore capital allocation per spingere la crescita."."Resta l'impegno con gli azionisti" sul fronte del dividendo a 0,43 euro per azione, ha aggiunto il top manager.