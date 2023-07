(Teleborsa) - "Non abbiamo fretta di vendere e venderemo solo al prezzo giusto". Lo ha sottolineato l', aprendo la sua prima conference call da quando è stato nominato ad, sui risultati del primo semestre in cui ha confermato il livello di riduzione del debito comunicato al mercato con i target del Piano strategico e ha spiegato come il piano di dismissioni proceda "e siamo già al 50%".