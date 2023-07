Mittel investe in Gruppo Finestre: strategia buy & build in settore serramenti

Mittel

(Teleborsa) -, investment - merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane, ha deciso dicon prestazioni tecniche di alta qualità attraverso l'. La società, nata nel 2005 grazie all'acquisizione da parte di Stefano Zanasi della divisione italiana di produzione finestre di una multinazionale e della conseguente aggregazione con il marchio Fersina, è specializzata nella produzione di serramenti in PVC (80% dei ricavi), scuri in alluminio (12%) e porte blindate/porte interne (8%).L'operazione di acquisizione ha comportato l'acquisto, mediante mezzi propri, delda parte del veicolo Italian Windows Group (IWG) costituito dal gruppo Mittel quale holding del nuovo settore di investimento serramenti. Stefano Zanasi ha investito nel 30% del capitale di IWG (il cui residuo 70% è quindi detenuto da Mittel) suggellando una partnership strategica con l'imprenditore finalizzata alla crescita."Mittel è entusiasta di entrare a far parte di Gruppo Finestre e di supportare il suo percorso di crescita e consolidamento nel mercato dei serramenti - ha dichiarato ildi Mittel - Con questa operazione, in grado di offrire una gamma completa di serramenti e di cogliere le opportunità di cross-selling e lancio di nuovi prodotti, inclusi quelli ecosostenibili. Abbiamo identificato Gruppo Finestre come un candidato ideale per la nostra strategia di buy & build nel settore dei serramenti, grazie al suo posizionamento nel mercato altamente frammentato e alla leadership del suo management orientato alla crescita".