Cofle, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price (a 5 euro per azione da 5,6 euro, upside potenzialde dell'89%) e confermato la raccomandazione (Buy) sul titolo Cofle , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles. La revisione è contenuta in un report sui fornitori europei del settore automotive, dove viene affermato che - mentre le case automobilistiche ripensano radicalmente i propri modelli di business a fronte del crescente disaccoppiamento delle regioni chiave e dell'aumento della pressione competitiva - i fornitori con una chiara strategia di rilancio dovrebbero ottenere risultati superiori alla media.



Il broker francese è convinto che il 2026 rappresenterà la tanto attesa svolta del ciclo agricolo. Prevede, in modo prudente, che Cofle registrerà una ripresa del portafoglio ordini nella seconda metà del 2026. Nel frattempo, il gruppo beneficerà di parametri di riferimento favorevoli (domanda agricola e impatto dei dazi statunitensi) e della piena attuazione del piano di ristrutturazione presentato nella seconda metà del 2024 (che genererà risparmi per 2,5 milioni di euro), consentendo uno miglioramento dell'EBIT significativo. Parallelamente alla ripresa del settore agricolo, il gruppo dovrebbe continuare a puntare su un'attività Aftermarket dinamica, supportata dal lancio di nuove gamme di prodotti EPB e dalle recenti iniziative strategiche (nuovi clienti, nuove regioni come Brasile e India).



"Il mercato non ha ancora scontato nessuno di questi sviluppi positivi: il titolo è scambiato vicino ai minimi storici, a differenza di OEM e fornitori (tra cui Comer Industries ) - si legge nella ricerca - Certo, il bilancio rimane un punto critico, ma riteniamo che la pubblicazione di una guidance che segnali esplicitamente questo punto di svolta fornirebbe il catalyst per una significativa rivalutazione".

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