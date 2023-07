Casta Diva, valore della produzione sale a 52 milioni in 1° semestre

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso ilcon unpari a 52 milioni di euro, in incremento del 25% rispetto allo stesso dato dell'esercizio precedente (42 milioni).In riferimento al valore delal 30 giugno 2023 (commesse già ordinate dalla clientela e da evadere entro l'anno), esso si attesta su 27 milioni di euro."Prosegue la crescita a doppia cifra del Gruppo Casta Diva - ha commentato l', anche considerando il fatto che il 2022 era stato il miglior anno in assoluto per tutte le nostre società operative. Migliorare ulteriormente quel risultato nel 2023, come sembra ormai certo, è ovviamente fonte di grande soddisfazione. Essere diventati leader nel mercato italiano della Live Communication fa sì che le agenzie di CDG siano invitate a più gare e ne vincano una percentuale maggiore rispetto a prima. Ora dobbiamo lavorare sodo per diventare leader anche nel comparto della produzione di spot pubblicitari e programmi tv".