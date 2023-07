illimity, Standard Ethics assegna outlook positivo

illimity

(Teleborsa) -ha assegnato un, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan. ll Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE-" è confermato. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti osservano che la(Environmental, Social and Governance), che integra all'interno del proprio modello organizzativo e delle proprie strategie. L'allineamento alle indicazioni e agli obiettivi di ONU, OCSE e UE è formalmente perseguito in numerose policy e procedure, costantemente rinnovate.illimity ha recentemente avviato unindirette e, attraverso diverse iniziative, aspira a rivestire un ruolo di primo piano per il sostegno alla transizione ecologica delle PMI. Il tema dell'intelligenza artificiale è trattato in appositi e avanzati strumenti di governance e concretamente integrato nella gestione dei rischi.L'Outlook viene elevato da Stabile a Positivo e innalzato il Long Term Expected Corporate SER a "EE+" dal precedente "EE". La