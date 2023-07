Marzocchi Pompe, ricavi salgono a 26,6 milioni di euro in 1° semestre

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso ilconpari a 26,6 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto al primo semestre 2022 e del 15,7% rispetto al secondo semestre 2022. I risultati delle vendite consolidate hanno rappresentato un ulteriore record per il gruppo.La crescita è stata trainata da entrambi i comparti: sia il, che con vendite pari a 21,3 milioni ha segnato un +2,9% sul primo semestre 2022 e un +17,2% rispetto al secondo semestre 2022, che l', con vendite pari a 5,3 milioni, un +11% sul primo semestre 2022 ed un +10% rispetto al secondo semestre 2022.La quotaè salita al 76,6%, contro il 71,5% dell'omologo periodo dell'esercizio precedente, principalmente grazie al mercato europeo (+32% sul primo semestre 2022 e +38,4% rispetto al secondo semestre 2022)."Siamodel primo semestre 2023, in quanto il nostro percorso di crescita è proseguito nonostante il mercato sia meno brillante dell'anno passato, anche a causa del perdurante scenario inflattivo - ha commentato il- L'ulteriore incremento delle vendite è stato reso possibile sia dall'ottimo posizionamento dei nostri prodotti sul mercato, che dalla nostra capacità di risposta nei tempi di consegna".L'è pari a 8,8 milioni, in aumento del 12,8% rispetto al 31 dicembre 2022 (7,8 milioni) per effetto degli investimenti in corso di realizzazione, legati principalmente all'ampliamento degli spazi produttivi della sede di Zola Predosa. Al 30 giugno del 2022 la stessa posta era pari a 10,1 milioni.