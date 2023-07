Scuola, Anief: "Decreto PA-bis: approvato emendamento dirigenti scolastici asteriscati"

(Teleborsa) - "Apertura del Governo suè stato infatti approvato un emendamento sui dirigenti scolastici asteriscati (20.47). Via libera del Governo e del Relatore anche a un altro emendamento su organico aggiuntivo con riformulazione chiesta da Anief su personale ausiliario (collaboratori scolastici) e ai fondi per la formazione per il personale docente del personale Ata (20.7, 20.8, 20.16, 20.17) e un altro per accesso a quota di posti riservati per corso universitario 30 CFU abilitante per partecipanti ultimo concorso straordinario bis, precari con 36 mesi di servizio anche nelle paritarie con riformulazione per i percorsi Iefp sempre chiesta dal giovane sindacato rappresentativo (21.1, 21.2). Attesa per emendamento docenti reintegrati che hanno superato anno di prova". È quanto rende noto ilin una nota.