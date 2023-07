CNH Industrial, CFO: fiduciosi di essere quotati solo a New York entro fine 2023

CNH Industrial

(Teleborsa) - Le priorità per l'allocazione del capitale dicontinuano ad essere "il sostegno della crescita futura attraversodel flusso di cassa operativo, il mantenimento di uncreditizio e laindustriale attraverso un forte free cash flow". Lo ha affermato il, nella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati trimestrali Incisa ha sottolineato che la società intende, oltre che mantenere l'opzionalità per M&A disciplinato e ben strutturato.Un "ulteriore" buyback potrebbe arrivare nel contesto della già annunciata operazione di, con la società che manterrà un'unica quotazione a Wall Street. La società è al lavoro su questo, e sulla normativa per il processo di delisting, ha spiegato il CFO, aggiungendo che saranno diffusi maggiori dettagli appena disponibili. "Siamo", ha detto.